Кабмин спрогнозировал курс гривны на четыре года
Минэкономики опубликовало оптимистический и пессимистический сценарии по курсу гривны до 2024 года.
В ближайшие три года курс доллара в Украине не превысит 30 гривен. Это следует из прогноза Кабмина о развития экономики.
Так, в 2024 году ожидается постепенный рост средней стоимости доллара до 28,8 грн/долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн/долл – по пессимистическому.
В худшем случае, доллар превысит 30 грн в 2024 году, а в лучшем – не будет больше 29,2 грн.
«Значение курса гривни к доллару во многом зависит от ситуации с ценами на экспортные и импортные товары, а также от того, насколько привлекательной будет экономика Украины для иностранных инвесторов», – говорится в прогнозе.
В МЭРТ считают, что поддержат национальную валюту в ближайшем будущем иностранные инвестиции. Их прирост, в зависимости от сценария в 2021 году составит 0,5-2 млрд долл, а к 2024 году может достичь 5-5,5 млрд долл.
Новости по теме
Начиная со вторника курс доллара в обменниках упал более чем на 40 копеек.
Национальный банк понизил официальный курс гривны на 16 января на 3,11 коп. – до 28,5677 грн за 1 доллар США.
Директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук вчера в эфире «Общественного» заявил, что в среднесрочной перспективе колебания курса в диапазоне до 20% «считаются нормальными».