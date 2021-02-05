В Одессе задержали серийного «минера»

Злоумышленника раскрыли после того, как он сообщил об угрозе взрыва в Малиновском районном суде Одессы.

В Одессе правоохранители задержали мужчину, причастного к почти 30 «минированиям» государственных учреждений. Об этом накануне сообщила СБУ.

«Задержан житель Одессы, причастный к осуществлению почти 30 заведомо ложных сообщений о минировании государственных судебных учреждений на территории Одессы и других регионов государства в течение 2019-2020 годов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что житель областного центра систематически сообщал о «минировании» зданий государственных органов и коммерческих структур.

Оперативники СБУ установили, что задержанный также фигурирует в уголовном производстве по поводу мошенничества в особо крупных размерах. Дело слушается в одном из районных судов Одессы. В дни судебных заседаний аноним сообщал о минировании и таким образом срывал и переносил судебные процессы.

По информации полиции, 38-летнего одессита раскрыли в четверг, 4 февраля, после того, как он сообщил об угрозе взрыва в Малиновском районном суде Одессы. У задержанного изъяли мобильный телефон, с которого он звонил на номер 102.

В местной прокуратуре считают, что мужчина зарабатывал деньги на доверчивых «клиентах» с помощью якобы оказания посреднических услуг по таможенному оформлению груза через брокерские фирмы по минимальной цене.

Тэги: Одесса, задержание, серийный минер