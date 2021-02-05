Pfizer готовит документы на регистрацию вакцины в Украине – МОЗ

Вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом, пояснил Виктор Ляшко.

Американская компания Pfizer в ближайшее время должна подать все необходимые документы на регистрацию своей вакцины от коронавируса COVID-19 в Украине. Именно этот препарат будет доставлен в страну первым в феврале, сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в пятницу, 5 февраля.

По его словам, сейчас Украина ожидает поставок в рамках программы COVAX 117 тысяч доз вакцин компании Pfizer. При этом пока данная вакцина не зарегистрирована в Украине.

«Мы получили заверения, что в ближайшее время будут представлены все документы на регистрацию вакцин Pfizer в Украине. Подчеркиваю, вакцина будет использоваться в Украине только тогда, когда она будет зарегистрирована должным образом», – заверил Ляшко и добавил, что регистрация будет проводиться по упрощенной системе.

Накануне в Pfizer рассказали, почему Украина до сих пор без вакцины. Оказалось, что другие страны вели переговоры о поставках еще в первой половине лета. Правительству Украины это тоже следовало делать раньше.

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