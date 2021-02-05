Степанов рассказал о дальнейшем карантине
На ужесточение ограничений будет влиять рост более 50% количества госпитализированных или 65% заполненных коек с кислородом в течение 7 дней.
В Украине снова будет введен адаптивный карантин с обновленными показателями для различных зон. Об этом в пятницу, 5 февраля, выступая в Верховной раде рассказал глава Минздрава Максим Степанов.
Так, усиливать ограничения будут по следующим показателям: рост более 50% количества госпитализированных или 65% заполненных коек с кислородом в течение недели.
«У нас есть четкое понимание и стратегия на будущее, которая будет предусматривать общие противоэпидемические правила для страны. Кроме них, в зависимости от изменения ситуации в конкретной области будут внедряться локальные ограничения. Например, если нагрузка на медицинскую систему будет увеличиваться такими темпами, которые могут привести к коллапсу, в таком случае на территории региона будет вводиться «красный» уровень эпидопасности, который будет предусматривать жесткие карантинные ограничения», – сказал он.
«Например, если 65% коек с кислородом будет загружено или будет рост более чем 50% количества госпитализированных на протяжении семи дней – при таких условиях комиссия по ТЭБ и ЧС будет вводить жесткие карантинные ограничения на территории области до момента стабилизации ситуации», – добавил министр.
По его словам, жесткие карантинные ограничения уже показали результат.
«Главная цель на этом этапе борьбы с пандемией достигнута – Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности. Это результат, в том числе, карантинных мер. Результат жесткого карантина можно наблюдать уже сейчас – несколько недель сокращается количество больных по сравнению с каждой следующей неделей, эта информация подтверждается цифрами – в первую неделю декабря было 89 тыс. новых случаев, за минувшую неделю всего 27 тыс. случаев»,- сказал он.
На данный момент в Украине 66848 коек выделено для лечения пациентов с COVID-19, более 56 тысяч обеспечено кислородом.
Новости по теме
Только 3% населения региона переболели коронавирусом, при этом скончались уже более 700 тысяч европейцев.
В Великобритании считают, что из-за большей заразности нового обнаруженного штамма коронавируса требуется значительно больше осторожности, чем прежде.
Степанов назвал последствия отмены карантина.