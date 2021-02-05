По пожару в больнице объявлено первое подозрение

Завхоза больницы обвиняют в нарушении установленных требований пожарной безопасности, что повлекло гибель людей.

Заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала запорожской областной инфекционной больницы, где в результате пожара погибли четыре человека, объявили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба МВД в пятницу, 5 февраля.

Служащему инкриминируют нарушение установленных требований пожарной безопасности.

По данным следствия, он не остановил работу оборудования, в результате чего произошел пожар и погибли четыре человека.

«В Запорожье полиция объявила подозрение работнику больницы в нарушении правил безопасности, повлекшее гибель людей», – говорится в сообщении.

Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибель людей) и ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

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