По пожару в больнице объявлено первое подозрение
Завхоза больницы обвиняют в нарушении установленных требований пожарной безопасности, что повлекло гибель людей.
Заведующему хозяйственно-обслуживающего персонала запорожской областной инфекционной больницы, где в результате пожара погибли четыре человека, объявили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба МВД в пятницу, 5 февраля.
Служащему инкриминируют нарушение установленных требований пожарной безопасности.
По данным следствия, он не остановил работу оборудования, в результате чего произошел пожар и погибли четыре человека.
«В Запорожье полиция объявила подозрение работнику больницы в нарушении правил безопасности, повлекшее гибель людей», – говорится в сообщении.
Его подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 270 УКУ (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибель людей) и ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).
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