В Украину возвращаются морозы и снег

В субботу и воскресенье ожидается похолодание и пасмурная погода на большей части страны.

Украинцев ожидает настоящий зимний уик-энд с морозами и снегом. При чем в северных областях в воскресенье ожидается до -12. И лишь на Закарпатье и в Крыму температура будет держаться выше нуля.

В субботу, 6 февраля, осадки в виде снега ожидаются в западных областях, кроме Закарпатья. Температура днем будет от -2 до -4 градусов, а ночью от -5 до -7. Днем потеплеет +2 …+4, а ночью температура опустится до 0. В центре страны в субботу будет облачная погода, а температура – от -4 до -6 днем и -10… -12 ночью. На юге ожидается дождь со снегом. Температура воздуха будет колебаться от -1 до 1 градуса тепла. Ночью столбик термометра опустится до -3. В восточной части Украины в этот день будет от -3 до -5 градусов днем и -9… -11 ночью. Ожидается пасмурная погода, без осадков. На севере Украины будет также облачная погода, температура воздуха днем составит от -6 до -8, а ночью -11.. -13 градусов.

В воскресенье, 7 февраля, ожидается похолодание. В западной части страны на протяжении всего дня и ночи будет идти снег и температура составит от -4 до -6 градусов днем, а ночью -7… -9 градусов. В центральной части Украины в воскресенье также будет идти снег, но только днем. Ночью осадков не ожидается. Температура воздуха опустится до -8… -10 градусов днем, а ночью – от -11 до -13. На юге в этот день будет облачная погода, без осадков. Там днем ожидается от -1 до -3 градусов, а ночью – от 3 до 5 градусов ниже 0. В восточных областях столбик термометра опустится до -5… -7 днем. Ночью похолодает до -11. На севере ожидается настоящий мороз. На протяжении дня будет идти снег, а температура воздуха будет от -10 до -12. Ночью ожидается от -18 до -20 градусов.

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