COVID-19 появился в следствии глобального потепления

Исследователи считают, что SARS-CoV-2 своим появлением обязан изменению климата, благодаря которому резко увеличилось количество видов летучих мышей в Китае.

Глобальное потепление в Южном Китае вызвало изменения природной среды, что стало причиной резкого увеличения видового разнообразия летучих мышей – первичного резервуара для возникновения нового коронавируса SARS-CoV-2. Об этом говорится в исследовании ученых из Великобритании, Германии и США, которые были опубликованы в журнале Science of the Total Environment.

Глобальные климатические изменения – повышение температуры, увеличение количества солнечного света и углекислого газа в атмосфере – изменили состав растительности и естественную среду обитания животных во многих регионах мира.

Масштабное экологическое исследование, проведенное на юге Китая и в прилегающих областях Мьянмы и Лаоса, выявило существенное изменение типа растительности в этих районах за последнее столетие. Это создало благоприятную среду для проживания летучих мышей.

Известно, что число новых вирусов, зарождающихся в популяции летучих мышей, напрямую зависит от числа локальных видов этих животных. Согласно подсчетам ученых, только в одной провинции Юньнань начиная с начала ХХ века появилось 40 новых видов летучих мышей, потенциально принесших с собой около 100 типов коронавирусов. Из-за потепления и связанного с ним бурного роста тропических лесов этот регион, по словам исследователей, стал «глобальной горячей точкой» зарождения новых зоонозных патогенов.

В мировой популяции летучих мышей, по оценкам ученых, сегодня находится около 3000 типов коронавируса. Каждый вид этих животных переносит в среднем 2,7 коронавируса. Большинство коронавирусов, переносимых летучими мышами, не передаются человеку. Но увеличение количества видов летучих мышей в конкретном регионе повышает вероятность того, что там зародится опасный для человека патоген.

Исследование показало, что за последнее столетие изменения климата также привели к увеличению количества видов летучих мышей в регионах Центральной Африки и отдельных частях Центральной и Южной Америки.

Тэги: Глобальное потепление, экология, климат, Летучие мыши