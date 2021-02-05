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17:00 05 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Депутата райсовета в Волновахе задержали на взятке в 25 тысяч гривен

Депутат является директором коммунального предприятия. Взятку ему дал предприниматель за разрешение на предоставление ритуальных услуг.

Депутата Волновахского районного совета задержали во время получения им неправомерной выгоды. Мужчину задержали в кафе во время передачи ему 25 тысяч гривен, пишет 112 со ссылкой на группу Мой город – Волноваха в Facebook.

В сообщении в соцсети говорится, что задержанный возглавляет городское коммунальное предприятие Горкомхоз.

Взятку он якобы вымогал от предпринимателя за разрешение на предоставление ритуальных услуг в Волновахе.

Речь идет о сумме в 25 тысяч гривен.

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Тэги: коррупция, депутат, волноваха

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