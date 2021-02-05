Депутата райсовета в Волновахе задержали на взятке в 25 тысяч гривен
Депутат является директором коммунального предприятия. Взятку ему дал предприниматель за разрешение на предоставление ритуальных услуг.
Депутата Волновахского районного совета задержали во время получения им неправомерной выгоды. Мужчину задержали в кафе во время передачи ему 25 тысяч гривен, пишет 112 со ссылкой на группу Мой город – Волноваха в Facebook.
В сообщении в соцсети говорится, что задержанный возглавляет городское коммунальное предприятие Горкомхоз.
Взятку он якобы вымогал от предпринимателя за разрешение на предоставление ритуальных услуг в Волновахе.
Речь идет о сумме в 25 тысяч гривен.
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