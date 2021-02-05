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20:00 05 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Пожар в больнице Запорожья: главврач отстранен

Отстранение главврача медучреждения необходимо для объективного расследования причин пожара, говорят в ОГА.

После пожара главного врача Запорожской областной инфекционной больницы отстранили от исполнения обязанностей на время расследования. Об этом заявил глава Запорожской ОГА Александр Старух на брифинге в пятницу, 5 февраля.

По его словам, отстранение главврача Владимира Шинкаренко необходимо для объективного расследования причин пожара.

Старух также рассказал о состоянии пострадавших. Так, двое из восьми пострадавших в результате пожара в больнице до сих пор находятся в тяжелом состоянии – речь идет о дежурном враче и медбрате, которые получили серьезные ожоги, когда спасали пациентов.

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Тэги: пожар, Запорожье, Главврач, отстранение

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