Пожар в больнице Запорожья: главврач отстранен
Отстранение главврача медучреждения необходимо для объективного расследования причин пожара, говорят в ОГА.
После пожара главного врача Запорожской областной инфекционной больницы отстранили от исполнения обязанностей на время расследования. Об этом заявил глава Запорожской ОГА Александр Старух на брифинге в пятницу, 5 февраля.
По его словам, отстранение главврача Владимира Шинкаренко необходимо для объективного расследования причин пожара.
Старух также рассказал о состоянии пострадавших. Так, двое из восьми пострадавших в результате пожара в больнице до сих пор находятся в тяжелом состоянии – речь идет о дежурном враче и медбрате, которые получили серьезные ожоги, когда спасали пациентов.
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