Одиозный агробарон Вадим Нестеренко собирается подставить Зеленского перед европейскими партнёрами?

Бывший народный депутат от БПП, фигурант многочисленных рейдерских скандалов, решил атаковать адвокатуру и Международный проект Офиса президента «Обновленная прокуратура».

Бывший народный депутат от БПП, фигурант многочисленных рейдерских скандалов, решил атаковать адвокатуру и Международный проект Офиса президента «Обновленная прокуратура».

Адвокатское сообщество приготовило десятки заявлений в украинские правоохранительные органы и в международные правозащитник организации: экс-нардеп устроил травлю адвокатам, незаконную слежку за ними и их семьями, а также инициирует обыски в офисе квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Днепропетровской области, что является беспрецедентным случаем в Украине.

Уже имеются десятки заявлений от адвокатов из-за инициированного агробароном преследования.

С целью осуществления захвата и поглощения ряда предприятий аграрного сектора Днепропетровской области Вадим Нестеренко в темную использовал Офис Генерального прокурора для достижения своих преступных целей: он при помощи и поддержке своего карманного прокурора – господина Манжилея (по «счастливой», случайности откомандированного из Днепропетровской области в Офис Генерального прокурора) организовал уголовное преследование юридической компании, которая защищала попавшие под удар предприятия. Начал запугивать адвокатов, обысками и арестами… играть по-честному не для Нестеренко. А прекрасный «Санчо Панса» Нестеренко из Генеральной прокуратуры обеспечил не только запугивание адвокатов, но и следующий этап рейдерского захвата – аресты счетов ряда предприятий Днепропетровской области.

Когда адвокаты обратились за защитой к Генеральному прокурору – Ирине Венидиктовой, - скандальный агробарон решил начать пиар-кампанию непосредственно против руководителя ГПУ.

Рейдер и участник сомнительных сделок (обвиняемый в убийстве фермеров!!!) покусился на святое святых: на устои государства.

Зачем нам реформа Прокуратуры, очищение, проверки, аттестации, Международное финансирование реформ ….? Видимо, господин Нестеренко посчитал возможным с целью получения сомнительной выгоды хочет поставить на колени не только данное Конституцией право на защиту, но и шанс Украины показать, что мы все-таки не варвары и достойны места за столом на мировой арене…

С какой же целью господин Нестеренко натравил своего прокурорского «Санчо-Пансу» в одну из лучших юридических компаний в Днепропетровской области??? Он не хочет проигрывать гражданские и административные споры, не хочет нести уголовную ответственность за то, что практически довел до банкротства стратегические предприятия Днепропетровской области.

Итак, желая захватить предприятие «Добробут», Нестеренко принял решение заблокировать работу самого крупного в Днепропетровской области мукомольного предприятия и хлебозаводов, чтобы спровоцировать социальный кризис в регионе. Стоит ли говорить, что наши европейские партнёры будут шокированы такой «инвест-няней», как Вадим Нестеренко. Более того очень удивятся тому как Нестеренко прямо под носом Генерального прокурора ставит аграрную отрасль на колени.

Летом 2020 года стало известно о банкротстве агробарона и его попытке обмануть кредиторов, которым суммарно он задолжал более 50 миллионов долларов.

https://www.capital.ua/ru/news/146053-eks-nardepa-vadima-nesterenko-podozrevayut-v-namerenii-ne-vozvraschat-kreditoram-pochti-50-mln

Тогда же экс-нардеп предпринял отчаянную попытку захватить предприятия бывших бизнес-партнеров. Хотя юридически бизнес был разделён ещё в начале 2020 года, в августе Вадим Нестеренко начал делать громкие заявления якобы о рейдерском захвате части активов. Параллельно начал атаку на объединение граждан «Добробут», учредителем которой является общественная организация «Управление социальной защиты ветеранов и инвалидов МВД Украины». Дабы заполучить это фермерское хозяйство, Нестеренко подал заявление на своих бывших партнёров о якобы украденных у него мошенническим путем 6 миллионов долларов. Примечательно, что «обманутым» миллионером выступила, кроме самого Нестеренко, пенсионерка – мать его сожительницы. Стоит ли говорить, что миллионы напрочь отсутствуют в декларациях феодального князька и его «родственницы».

Тем не менее, абсурдные обвинения в руках отдельных «мотивированных» правоохранителей позволили запустить процесс прессинга и предпринимателей, и, что является даже для Украины вопиющим случаем, адвокатов и членов их семей. Самым беспристрастным судом Украины - Печерским районным судом Киева по ходатайству прокурора Манжилея, верного «Санчо-Пансы» агробарона, абсолютно незаконно и безосновательно 12 января 2021 года в уголовном производстве о «пропавших миллионах » наложены аресты на банковские счета и фактически парализована деятельность ряда предприятий, обеспечивающих Днепропетровскую область хлебом и мукой. Интересно, осознают ли последствия своего незаконного решения судьи Печерского суда Писанец и Пидпалый?

При этом, к разбирательству о 6 миллионах указанные субъекты хозяйствования не имеют никакого отношения, отсутствует о них упоминание и в фабуле уголовного преступления. По словам руководителей предприятий, незаконные судебные решения обжалуются в апелляционном порядке, также поданы жалобы на действия судьи в Высший совет правосудия.

Поскольку Нестеренко хочет ворваться с обысками не только в дома адвокатов, но и в помещение квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Днепропетровской области, назревает громкий скандал всеукраинского масштаба. Более того, попытки прессовать независимый орган адвокатского самоуправления – это непременно вызовет резонанс и в европейских правозащитных организациях, ведь уже сейчас адвокаты готовят официальное обращение как на имя Президента, так и в международные инстанции.

Напомним, что долгие годы, будучи сначала предводителем Партии регионов в Новомосковске (Днепропетровская область), а позже нардепом от Блока Петра Порошенко, Вадим Нестеренко «собирал» свою агроимперию: потом и кровью, чужими потом и кровью конечно. Ну и происходило это в основном с нарушением закона, о чем фермеры Днепропетровщины регулярно заявляли и даже ездили на специальное заседание аграрного комитета в Парламенте. Но сам Нестеренко в своих оплаченных статьях не скрывает – он постоянно искал покровителей среди высших эшелонов власти, поэтому ему сходили с рук и рейдерство, и даже возможные заказные убийства. Дети погибших фермеров – Марина и Дмитрий Дарадуды – прямо указали на экс-нардепа как на виновника гибели их родственников.

https://patriot.dp.ua/rejder-i-ubijca-zhertvy-zahvatov-zhdut-chto-eks-nardep-i-agrobaron-vadim-nesterenko-poneset-nakazanie/

Сейчас тактика Вадима Нестеренко – скомпрометировать генерального прокурора Венедиктову, обвинив её и её подчинённых в коррупции дабы оставить своего «Санчо-Пансу» Манжилея у руля в придуманном деле о пропавших миллионах и продолжить захватывать агропредприятия прямо под носом у Генерального прокурора. Агробарон не жалеет денег на статьи в анонимных телеграмм-каналах, где пишет абсурдные домыслы о руководстве ГПУ, дабы заставить представителей этого ведомства (за исключением прикормленного прокурора Манжилея), тормозить все расследования по уголовным делам в отношении Вадима Нестеренко. Предприниматели и ограбленные фермеры, в свою очередь надеются на то, что справедливость восторжествует и годами издевающийся над аграриями самодур окажется на лавке подсудимых.

Ранее НАБУ начало сразу несколько дел против экс- нардепа, в том числе и касательно незаконных компенсаций из бюджета за жилье столице. В прокуратуре расследуют дела о хищении урожая у фермеров наёмниками Нестеренко. Также ДБР расследует дело о попытке захвата власти в Новомосковске ОПГ Нестеренко. С помощью подконтрольных депутатов он длительное время блокировал работу новомосковской мэрии.