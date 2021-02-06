Зеленский призвал украинцев не смотреть «карманные телеканалы»

Президент Владимир Зеленский записал очередное видео. Он говорил на русском, поскольку именно на этом языке украинцам «вливали в уши нескончаемые потоки лжи».

«И разоблачать эту ложь я буду на русском – языке, который, по мнению одной из партий, у нас зажимают, языке, на котором говорят наши защитники на передовой», – отметил президент.

Президент опроверг сообщения российских СМИ о том, что якобы в Украине запретили книги Михаила Булгакова.

Сюжеты, в которых содержались соответствующие утверждения, он назвал «наглой, циничной и опасной ложью». Виновниками распространения дезинформации глава государства назвал три телеканала – «112 Украина», NewsOne и ZIK. Они были заблокированы во вторник, 2 февраля.

Комментируя блокировку, президент напомнил, что у него как у человека, выступающего за торжество свободы слова, были «железобетонные» основания. В качестве таковых он назвал связь этих СМИ с незаконными формированиями в аннексированном Крыму и районах Донбасса, находящихся под контролем пророссийских сепаратистов.

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