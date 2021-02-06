Из-за гонщика Формулы-1 из Оксфордского словаря удалили слово

Организация Mongol Identity обратила внимание на фразу, которым Макс Ферстаппен обозвал Лэнса Стролла в ходе Гран-при Португалии.

После аварии этих гонщиков Ферстаппен назвал Стролла «монголом».

Mongol Identity обратилась к издателям словарей с предложением уточнить определение этого слова.

Первыми к просьбе организации прислушались в Великобритании. В частности, составители Оксфордского словаря признали, что включать в определение слова «монгол» ссылку на синдром Дауна некорректно.

«Слово «монгол» останется в онлайн-словаре Oxford Advanced Learner’s Dictionary, а также в печатной версии и сохранит обозначение людей монгольского происхождения и культуры», – говорится в коммюнике.

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