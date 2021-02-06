Россия депортирует трех европейских дипломатов за поддержку Навального

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило персонами нон грата дипломатов из Швеции, Польши и Германии.

Российская сторона утверждает, что сотрудники генеральных консульств Швеции и Польши в Санкт-Петербурге и посольства Германии в Москве участвовали «в незаконных акциях 23 января 2021 года».

В Москве рассчитывают, что в дальнейшем дипмиссии всех трех стран и их персонал «будут строго следовать нормам международного права».

Евросоюз призвал Россию пересмотреть решение о высылке дипломатов. Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявила, что Берлин и Париж считают решение Москвы неоправданным. МИД Швеции отверг информацию об участии сотрудника своей дипмиссии в несанкционированной акции. Польша выразила надежду на отмену решения и предупредила об ответных мерах.

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