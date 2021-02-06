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04:08 06 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинкская легкоатлетка признана в Европе лучшей

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих названа лучшей легкоатлеткой Европы в январе. Об этом сообщает Европейская легкоатлетическая ассоциация.

Ярослава Магучих открыла сезон высотой 2,02 метра в Киеве, а затем взяла 2,00 метра в Удине.

Есть предположение, что Магучих может быть номинирована и в следующем месяце, говорится в сообщении Европейской легкоатлетической ассоциации.

Отметим, что рекордную высоту 2,06 Ярослава брала уже 2 февраля.

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Тэги: легкая атлетика

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