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Главная » Украина » Политика
11:30 06 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Землю можно будет продавать только в электронной торговой системе через интернет

Парламенту рекомендуют одобрить продажу земли через интернет на электронных аукционах во втором чтении.

Комитет парламента по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал принять во втором чтении законопроект № 2195, который регламентирует продажу земли на электронных аукционах через интернет. Об этом в пятницу, 5 февраля, сообщает информационное управление аппарата Верховной Рады Украины.

Документ предлагает продавать земельные участки государственной и коммунальной собственности исключительно через электронные аукционы в электронной торговой системе в режиме реального времени в интернете.

По результатам этих торгов будет заключаться договор купли-продажи, аренды и т.д. с победителем, который предложил самую высокую цену за участок.

Также предусмотрена автоматизация ряда процессов, например, ставок участников торгов, подачи заявок на участие, публикации всех документов, касающихся торгов и земельных участков.

Также предусмотрена автоматизация ряда процессов, например, подачи заявок на участие, публикацию всех документов, касающихся торгов и земельных участков.

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Тэги: закон, земля, продажа, электронный аукцион

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