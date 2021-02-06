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13:30 06 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Нацгвардия получит десять французских вертолетов

В течение текущего и следующего года Airbus Helicopters поставит в Украину 10 вертолетов H225 и продолжит подготовку украинских пилотов.

Нацгвардия Украины в 2021-2022 годах получит десять вертолетов типа H225 в рамках реализации контракта с Airbus Helicopters. Об этом в субботу, 6 февраля, сообщает МВД.

Отмечается, что в соответствии с соглашением между украинским и французским правительствами, компания Airbus Helicopters и ГП Украинское авиационно-транспортное предприятие Хорив-АВИА подписали контракт о поставках в течение 2018-2022 годов 12 вертолетов типа H225 для нужд Нацгвардии.

«На официальной встрече представители Нацгвардии и Airbus Helicopters рассмотрели вопрос поставки шести воздушных судов в 2021 году и отправки двух имеющихся в НГУ вертолетов на предприятия компании Airbus Helicopters. Такое решение было принято, чтобы провести модернизацию с целью доукомплектования вертолетов, переданных предварительно», – говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что в 2018-2019 годах компания Airbus Helicopters поставила два вертолета. Кроме того, представители компании переучивали два экипажа Нацгвардии и часть инженерно-технического состава (на территории Франции, Шотландии и Германии для обеспечения обслуживания и эксплуатации этих вертолетов).

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Тэги: Франция, вертолеты, Нацгвардия

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