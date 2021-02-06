Использование фильтров в социальных сетях – широко обсуждаемый вопрос.

В Великобритании блогерам запретили использовать бьюти-фильтры. Новое правила в первую очередь касаются тех, кто сотрудничает с косметическими компаниями и модными брендами. Теперь они не смогут ретушировать рекламные снимки, чтобы не вводить пользователей в заблуждение. Такое правило ввело Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA). Об этом сообщает ВВС News.

Так ASA отреагировало на кампанию #filterdrop – призыв к блогерам помечать отретушированные фото и не вводить людей в заблуждение по поводу эффективности бьюти-средств.

ASA изучили рекламные видео брендов Skinny TanLtd и Tanologist Tan, рекламирующие продукты для автозагара, и постановили, что при создании роликов был применен фильтр, который “приводил к ошибочному восприятию и преувеличивал эффект, которого помог достичь продукт”.

Новое правило касается и самих косметических брендов.

Реклама, нарушающая эти правила, будет удалена и запрещена к повторному показу, что может нанести ущерб репутации рекламодателя и блогера.

Тэги: бьюти-фильтры, косметические компании