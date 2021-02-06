В Великобритании блогерам запретили использовать бьюти-фильтры
Использование фильтров в социальных сетях – широко обсуждаемый вопрос.
В Великобритании блогерам запретили использовать бьюти-фильтры. Новое правила в первую очередь касаются тех, кто сотрудничает с косметическими компаниями и модными брендами. Теперь они не смогут ретушировать рекламные снимки, чтобы не вводить пользователей в заблуждение. Такое правило ввело Управление по стандартам рекламы Великобритании (ASA). Об этом сообщает ВВС News.
Так ASA отреагировало на кампанию #filterdrop – призыв к блогерам помечать отретушированные фото и не вводить людей в заблуждение по поводу эффективности бьюти-средств.
ASA изучили рекламные видео брендов Skinny TanLtd и Tanologist Tan, рекламирующие продукты для автозагара, и постановили, что при создании роликов был применен фильтр, который “приводил к ошибочному восприятию и преувеличивал эффект, которого помог достичь продукт”.
Новое правило касается и самих косметических брендов.
Реклама, нарушающая эти правила, будет удалена и запрещена к повторному показу, что может нанести ущерб репутации рекламодателя и блогера.
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