Пытались возродить СССР: в Запорожской области разоблачили группу сепаратистов

Злоумышленники выполняли задания «кураторов» из России.

В Запорожской области разоблачили организацию пророссийских сепаратистов. Они выступали за возрождение СССР и хотели создать фейковые органы советской власти.

Об этом сообщает СБУ.

По предварительным данным, участники группы входили в пророссийское радикальное движение за “возрождение обновленных республик СССР”. По замыслу российских “заказчиков”, нарушители агитировали людей вернуть в “правовое поле СССР”. Затем они хотели сформировать органы советской власти через процедуру т.н. “народовластия”.

Копы выяснили, что группа готовилась провести фейковые “всесоюзные выборы” для создания органов управления. Конечной целью было восстановление СССР. Так, по заданию РФ они должны были обратиться в органы власти с официальными заявлениями о якобы желании людей восстановить УССР.

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