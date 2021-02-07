Суд в Черногории отменил приговор россиянам по делу о госперевороте

Апелляционный суд отменил приговоры двум россиянам, заочно приговоренным по делу о попытке государственного переворота в 2016 году.

Суд также отменил приговоры другим фигурантам этого дела, а само дело было отправлено на пересмотр из-за нарушений в судопроизводстве.

В мае 2019 года суд Черногории признал 14 человек виновными в попытке совершить террористический акт, а также в создании в октябре 2016 года преступной организации для совершения государственного переворота. Среди обвиненных были три гражданина Черногории, девять граждан Сербии и два россиянина (россиян судили и приговорили заочно).

Граждане России Эдуард Шишмаков и Владимир Попов, по мнению стороны обвинения, были главными организаторами силовой операции, также им инкриминируется координирование действий сообщников в Черногории.

По данным прокуратуры, Шишмаков стремился предотвратить вступление Черногории в НАТО и с этой целью организовал покушение на тогдашнего премьер-министра Мило Джукановича (позже он стал президентом). Политика планировали убить снайперским выстрелом в 11 часов вечера 16 октября 2016 года, в день парламентских выборов, на которых партия Джукановича победила. Заговорщики планировали переодеться в полицейскую форму и собирались помочь оппозиции захватить правительственные здания и здание парламента в Подгорице.

В ноябре 2018 года расследователи Bellingcat и российское СМИ The Insider раскрыли личность Владимира Попова. По их данным, россиянина на самом деле зовут Владимир Моисеев и он служит в российской военной разведке. Расследователи также опознали сотрудника ГРУ в Шишмакове. Двое россиян получили самые большие сроки: Шишмаков — 15 лет, а Попов — 12 лет.

Тэги: Черногория., приговор, государственный переворот