Советник Трампа рассказал, что экс-президент «счастливее, чем когда-либо»

Семья Трампа тоже рада тому, что он может больше времени уделить себе вместо того, чтобы писать в социальных сетях.

«Президент был в очень хорошем настроении после отъезда, было несколько очень нежных моментов с его семьей… Впервые за многие годы я увидел президента по-настоящему расслабленным», — заявил Джейсон Миллер.

Он отметил, что семья Трампа тоже рада тому, что он может больше времени уделить себе вместо того, чтобы писать в социальных сетях.

«Президент сказал, что он счастливее, чем когда-либо. Он сказал, что это вообще-то хорошо — не быть в социальных сетях, не подвергаться воздействию замкнутого мирка ненависти, которым соцсети слишком часто становятся», — сообщил Миллер.

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