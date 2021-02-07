Кулеба: шансы Украины получить безвиз с США пока нереален

При этом министр иностранных дел Украины рассказал, что возможно введение госпрограмм мобильности, по которым проще будет попасть в Штаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что сейчас добиться безвизового режима с Соединенными Штатами нереально. Об этом глава МИД заявил в интервью изданию Радио Свобода, опубликованном в субботу, 6 февраля.

Когда-нибудь мы, безусловно, будем добиваться такого (безвиза с США – ред.). Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели. Поэтому сейчас о безвизе с США речь не идет», – уточнил политик.