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Главная » Украина » Политика
11:30 07 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кулеба: шансы Украины получить безвиз с США пока нереален

При этом министр иностранных дел Украины рассказал, что возможно введение госпрограмм мобильности, по которым проще будет попасть в Штаты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что сейчас добиться безвизового режима с Соединенными Штатами нереально. Об этом глава МИД заявил в интервью изданию Радио Свобода, опубликованном в субботу, 6 февраля.

Когда-нибудь мы, безусловно, будем добиваться такого (безвиза с США – ред.). Но я за то, чтобы ставить себе амбициозные, но реалистичные цели. Поэтому сейчас о безвизе с США речь не идет», – уточнил политик.

В то же время, по его словам, возможны госпрограммы мобильности, по которым украинцы смогут больше путешествовать в Штаты, а американцы – в Украину.

«Нам это очень нужно», – подчеркнул Кулеба.

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Тэги: Дмитрий кулеба, виза в США

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