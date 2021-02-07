Великобритания не планирует вводить ковид-паспорта
При необходимости врачи будут выдавать справку о вакцинации
Великобритания не планирует введение COVID-паспортов. В случае необходимости британские врачи будут выдавать справку о вакцинации.
Об этом заявил куратор процесса вакцинации в Великобритании Надим Захави, пишет Reuters.
На вопрос, рассматривает ли власть Великобритании возможность введения паспортов вакцинации от коронавируса, Захави ответил, что этого нет в планах.
«Мы определенно не собираемся внедрять его (COVID-паспорт) в рамках программы вакцинации», – подчеркнул он.
В то же время Захави отметил, что если другие страны будут требовать от британских граждан любые доказательства вакцинации от COVID-19, то они смогут попросить у своего врача документ о прививке.
Как сообщали ранее правительство Великобритании одобрило применение вакцины от коронавируса американской компании Moderna для использования на территории страны
Новости по теме
Отказ Офиса президента от эффективной российской вакцины «Спутник V» делает Владимира Зеленского ответственным за смерти всех украинцев, погибших от коронавирусной инфекции.
Всемирную известность ему принесла сенсационная победа над легендарным Мохаммедом Али.
При этом министр иностранных дел Украины рассказал, что возможно введение госпрограмм мобильности, по которым проще будет попасть в Штаты.