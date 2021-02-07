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15:44 07 Февраля 2021 Просмотров 4   КомментариевКомментарии

Великобритания не планирует вводить ковид-паспорта

При необходимости врачи будут выдавать справку о вакцинации

Великобритания не планирует введение COVID-паспортов. В случае необходимости британские врачи будут выдавать справку о вакцинации.

Об этом заявил куратор процесса вакцинации в Великобритании Надим Захави, пишет Reuters.

На вопрос, рассматривает ли власть Великобритании возможность введения паспортов вакцинации от коронавируса, Захави ответил, что этого нет в планах.

«Мы определенно не собираемся внедрять его (COVID-паспорт) в рамках программы вакцинации», – подчеркнул он.
В то же время Захави отметил, что если другие страны будут требовать от британских граждан любые доказательства вакцинации от COVID-19, то они смогут попросить у своего врача документ о прививке.

Как сообщали ранее правительство Великобритании одобрило применение вакцины от коронавируса американской компании Moderna для использования на территории страны

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Тэги: вакцинация от ковид, COVID-паспорт

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