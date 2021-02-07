70-летний британец на лодке в одиночку пересек Атлантический океан
Мужчина установил мировой рекорд, став самым возрастным человеком, который в одиночку пересек Атлантический океан
70-летний житель Великобритании Фрэнк Ротвелл на лодке переплыл через Атлантический океан, сообщает The Guardian.
Он преодолел 3 тысячи миль, чтобы собрать средства на исследования деменции.
Мужчина установил мировой рекорд, став самым возрастным человеком, который в одиночку пересек Атлантический океан.
Путешествие рекордсмена началось 12 декабря 2020 года с Канарских островов, и через 56 дней 2 часа и 46 секунд 6 января он добрался до острова Антигуа в Карибском бассейне.
Ротвелл признался, что пересечение финишной линии было «абсолютно эйфорическим моментом». Он собрал более 648 тысяч фунтов стерлингов для исследования болезни Альцгеймера в знак уважения к своему зятю, который умер от этой болезни в возрасте 62 лет.
«Плавание по Атлантике длилось шесть долгих недель, но сам вызов занял 18 месяцев тренировок и подготовки, поэтому я очень горжусь достигнутым и невероятным путешествием, которое я совершил», — сказал рекордсмен.
Благотворительный фонд Iceland Foods пообещал удвоить первое пожертвование в 500 тысяч фунтов стерлингов.
По данным издания, ранее мужчина провел пять недель на необитаемом острове для телевизионной программы Bear Grylls. Он греб на лодке под названием Never Too Old.
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