70-летний британец на лодке в одиночку пересек Атлантический океан

70-летний житель Великобритании Фрэнк Ротвелл на лодке переплыл через Атлантический океан, сообщает The Guardian.

Он преодолел 3 тысячи миль, чтобы собрать средства на исследования деменции.

Мужчина установил мировой рекорд, став самым возрастным человеком, который в одиночку пересек Атлантический океан.

Путешествие рекордсмена началось 12 декабря 2020 года с Канарских островов, и через 56 дней 2 часа и 46 секунд 6 января он добрался до острова Антигуа в Карибском бассейне.

Ротвелл признался, что пересечение финишной линии было «абсолютно эйфорическим моментом». Он собрал более 648 тысяч фунтов стерлингов для исследования болезни Альцгеймера в знак уважения к своему зятю, который умер от этой болезни в возрасте 62 лет.

«Плавание по Атлантике длилось шесть долгих недель, но сам вызов занял 18 месяцев тренировок и подготовки, поэтому я очень горжусь достигнутым и невероятным путешествием, которое я совершил», — сказал рекордсмен.

Благотворительный фонд Iceland Foods пообещал удвоить первое пожертвование в 500 тысяч фунтов стерлингов.

По данным издания, ранее мужчина провел пять недель на необитаемом острове для телевизионной программы Bear Grylls. Он греб на лодке под названием Never Too Old.

