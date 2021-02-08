Сборная России стала победителем второго в истории ATP Cup
В финале россияне обыграли команду Италии. Россия гарантировала себе победу благодаря двум одиночным встречам.
В первом поединке вторая ракетка России Андрей Рублев (АТР №8) в двух сетах легко разобрался с Фоньини (АТР №17) – 6: 1, 6: 2.
После чего лидер российской сборной Данил Медведев (АТР №4) обыграл первую ракетку Италии Маттео Берреттини (АТР №10) – 6:4, 6:2.
Соревнования проходили со 2 по 7 февраля в австралийском Мельбурне. Кубок ATP был одним из подготовительных турниров к Открытому чемпионату Австралии – первого «Мейджора» в сезоне.
В полуфиналах Россия выбила Германию (2: 1), а Италия разгромила Испанию (3: 0).
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