Космический зонд ОАЭ впервые долетит до Марса
Зонд во вторник достигнет орбиты Марса. В случае успеха арабское государство станет пятой страной, которая когда-либо достигала Марса.
Космический зонд Объединенных Арабских Эмиратов Hope («Надежда») во вторник достигнет орбиты Марса. Таким образом, он станет первым из трех космических кораблей, которые долетят до Красной планеты в этом месяце.
Об этом сообщает The Economic Times.
Это событие приурочено к 50-летию объединения ОАЭ. В случае успеха арабское государство станет пятой страной, которая когда-либо достигала Марса. В прошлом только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство осуществляли успешные полеты на Красную планету.
После вылета из Японии в июле прошлого года миссия Hope должна осуществить «наиболее критический и сложный» маневр, по словам официальных лиц ОАЭ, с шансами 50 на 50 на успешный выход на орбиту Марса.
Космический корабль должен значительно замедлиться, чтобы быть захваченным марсианской гравитацией, маневрируя и запуская все шесть двигателей Delta-V в течение 27 минут, чтобы снизить его крейсерскую скорость с 121 тысяч км/ч до примерно 18 тысяч км/ч.
Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Соединенные Штаты запустили зонды на Марс в июле прошлого года, воспользовавшись периодом, когда две планеты находятся ближе всего друг к другу.
Зонд Hope будет вращаться вокруг планеты в течение как минимум одного марсианского года или 687 дней, в то время как Tianwen-1 из Китая и американский марсоход Perseverance 2020 осуществят посадку на поверхность планеты.
Hope будет использовать три научных инструмента для мониторинга марсианской атмосферы и, как ожидается, начнет передавать информацию на Землю в сентябре 2021 года, а данные будут доступны для изучения учеными со всего мира.
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