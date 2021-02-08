Космический зонд ОАЭ впервые долетит до Марса

Космический зонд Объединенных Арабских Эмиратов Hope («Надежда») во вторник достигнет орбиты Марса. Таким образом, он станет первым из трех космических кораблей, которые долетят до Красной планеты в этом месяце.

Об этом сообщает The Economic Times.

Это событие приурочено к 50-летию объединения ОАЭ. В случае успеха арабское государство станет пятой страной, которая когда-либо достигала Марса. В прошлом только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство осуществляли успешные полеты на Красную планету.

После вылета из Японии в июле прошлого года миссия Hope должна осуществить «наиболее критический и сложный» маневр, по словам официальных лиц ОАЭ, с шансами 50 на 50 на успешный выход на орбиту Марса.

Космический корабль должен значительно замедлиться, чтобы быть захваченным марсианской гравитацией, маневрируя и запуская все шесть двигателей Delta-V в течение 27 минут, чтобы снизить его крейсерскую скорость с 121 тысяч км/ч до примерно 18 тысяч км/ч.

Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Соединенные Штаты запустили зонды на Марс в июле прошлого года, воспользовавшись периодом, когда две планеты находятся ближе всего друг к другу.

Зонд Hope будет вращаться вокруг планеты в течение как минимум одного марсианского года или 687 дней, в то время как Tianwen-1 из Китая и американский марсоход Perseverance 2020 осуществят посадку на поверхность планеты.

Hope будет использовать три научных инструмента для мониторинга марсианской атмосферы и, как ожидается, начнет передавать информацию на Землю в сентябре 2021 года, а данные будут доступны для изучения учеными со всего мира.