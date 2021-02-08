Иран выразил протест МИД России из-за географического названия

Тегеран выразил протест МИД России из-за использования «неправильного» названия Персидского залива в арабоязычной версии страницы МИД в Twitter.

Официальный представители Министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что в аккаунта МИД России в Twitter использовалось «фейковое» название залива.

По поводу названия залива на Ближнем Востоке нет согласия – арабские страны называют его «Арабским», Иран же – «Персидским».

В сообщении российского МИД в Twitter, в котором упоминается залив, говорится, что специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом Ирака Абдеррахманом Хусейни. Стороны обсудили ключевые аспекты региональной повестки дня, включая палестино-израильское урегулирование, ситуацию в Сирии и в зоне Персидского залива.

В комментариях под твитом утверждается, что в сообщении было написано «Арабский залив». На данный момент в твите залив уже называется Персидским.

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