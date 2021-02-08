Эксперты ВОЗ собрали «важные улики» о коронавирусе в Ухане

Эксперты во время работы в Китае получила важные сведения, касающиеся рынка морепродуктов в Ухане и нового коронавируса.

Один из членов группы – британский зоолог Питер Дасзак, возглавляющий неправительственную экологическую организацию EcoHealth Alliance – рассказал журналистам агентства Bloomberg, что ученые посетили Уханьский институт вирусологии, побывали на рынке морепродуктов «Хуанань» и на одном из крупнейших в городе рынке «Байшачжоу», где продают свежее мясо, рыбу и морепродукты. До этого они были в двух больницах в Ухане, которые в числе первых начали лечить заболевших. По его словам, были собраны «важные улики» о том, какую роль сыграл указанный рынок в распространении инфекции.

Международной миссии помогали китайские ученые, которые вели собственное расследование на протяжении последних нескольких месяцев. «Они работали за кулисами, копали информацию, изучали и подготавливали ее», – отметил эксперт.

Он отметил, что члены группы в настоящее время сопоставляют полученные данные. По словам Дасзака, рынок, о котором идет речь, «по-прежнему почти нетронут», «люди покидали его в спешке». Эксперты, в частности, изучили оставленные на рынке вещи.

Специалист выразил надежду на то, что «это начало глубокого понимания того, что произошло». «Вся суть именно в этом – попытаться понять, почему возникают такие явления, чтобы мы не сталкивались постоянно с мировыми экономическими кризисами и ужасающей смертностью, пока ждем вакцин», – отметил Дасзак.

Зоолог констатировал, что «следует рассмотреть весь спектр ключевых направлений в расследовании». По его словам, китайские специалисты «занимались этим в течение последних нескольких месяцев». Как отметил Дасзак, работа группы велась совместно с китайской стороной.

«Каждый день мы встречались с ними и знакомились с информацией, новыми сведениями. Потом мы говорили, что хотим отправиться в наиболее важные места», – пояснил специалист.

«Они попросили список. Мы представили им предложения относительно того, куда нам следует отправиться и с кем встретиться. Мы побывали во всех местах, указанных в списке, они по-настоящему проявили открытость в этом», – добавил Дасзак.

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