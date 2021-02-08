Украинский посол раскритиковал заявление президента Германии

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, комментируя интервью федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера.

По словам дипломата, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер исказил историю Второй мировой войны, используя чувствительные исторические аргументы ради обеливания Северного потока-2.

Мельник заявил, что слова Штайнмайера вызвали в Украине «откровенное удивление и настоящий шок». По его словам, таким образом ФРГ поддерживает «десятилетиями навязываемый российской пропагандой нарратив» о том, что Германия должна нести ответственность и «искупить вину за варварские преступления» нацистской оккупации только перед Россией.

Трактовка, в которой СССР приравнивается к России, является «абсолютно недопустимым искажением истории и прямым пренебрежением непомерными жертвами других народов», в первую очередь украинцев, миллионы которых погибли в войне, заявил посол.

Ранее в интервью Rheinische Post Штайнмайер выступил за достройку газопровода Северный поток-2, назвав отношения в энергетической сфере «чуть ли не последним мостом между Россией и Европой». Президент ФРГ добавил, что 22 июня исполнится 80 лет со дня нападения Германии на СССР, а жертвами войны в Советском Союзе стали более 20 млн человек. По его словам, «это не оправдывает никаких нарушений в нынешней российской политике», но нельзя «упускать из виду более широкий контекст».

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