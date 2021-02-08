Лучший бомбардир чемпионатов Уругвая и Аргентины покончил с собой

Уругвайский нападающий аргентинского клуба «Годой-Крус» Сантьяго Гарсия покончил с собой в 30 лет из-за перманентной депрессии.

На протяжении нескольких лет форвард безуспешно проходил психиатрическое лечение, а 6 февраля был найден мертвым в своей квартире в городе Годой-Крус (провинция Мендоса). Полиция уже подтвердила факт суицида.

Гарсия становился однажды лучшим бомбардиром чемпионата Уругвая-2011 (23 гола), а в сезоне-2017/2018 он забил больше всех мячей в чемпионате Аргентины (17).

Сантьяго на родине выступал за «Насьональ» и «Ривер Плейт» из Монтевидео, а также защищал цвета бразильского «Атлетико Паранаэнсе» и турецкого клуба «Касымпаша». В «Годой-Крус» форвард перешел в 2016 году и забил 45 мячей в 91 матче чемпионата Аргентины.

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