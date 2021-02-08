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08:57 08 Февраля 2021 Просмотров 548   КомментариевКомментарии

В Украине пройдет форум, посвященный преодолению COVID-19 и открытию границ. Можно задавать вопросы

В нем примут участие топ-чиновники и представители ЕС.

8−10 февраля 2021 года состоится Всеукраинский форум Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы с участием представителей Украины, Евросоюза и международных организаций.

Об этом сообщили на официальном сайте Кабмина.

Мероприятие состоится при участии президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, представителей правительства, Верховной Рады Украины при поддержке Всемирной организации здравоохранения, UNICEF и Агентства США по международному развитию (USAID).

Отмечается, что на форуме будут обсуждать планы правительства на 2021 год по преодолению пандемии: меры по восстановлению экономики, помощи уязвимым слоям населения, адаптации образования, сотрудничеству с международными финансовыми организациями.

К форуму присоединятся топ-представители Европейского Союза. Участники мероприятия рассмотрят общий план действий по вакцинации, поделятся международным опытом борьбы с Covid-19 и опытом его имплементации в Украине, а также расскажут о перспективах открытия границ стран.

Во время форума будут очерчены сроки и условия проведения вакцинации: когда она начнется, какие вакцины будут представлены в Украине и какой контроль качества они прошли.

Задача форума:

  • Провести инклюзивный диалог власти и общества по борьбе с пандемией.
  • Продемонстрировать уровень готовности власти для преодоления пандемии.
  • Определить стратегию и план действий по вакцинации как основного приоритета власти на 2021 год.
  • Продемонстрировать уровень международного сотрудничества и партнерства с ЕС в борьбе с COVID-19.
  • Повысить доверие к вакцинации как основного пути возвращения к нормальной жизни и восстановления экономики.
  • Обеспечить больший доступ украинцев к корректной информации о вакцинации, противодействовать дезинформации и фейкам.

Желающие смогут задать вопрос спикерам форума на сайте и страницах мероприятия в соцсетях. Сообщается, что мероприятие будет проходить с соблюдением всех карантинных норм. Подробнее о расписании события, программе и участниках мероприятия можно узнать на странице форума.

Источник:
Тэги: форум по ковиду

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