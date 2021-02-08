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14:28 08 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Гаити провалилась попытка госпереворота

На острове прошли аресты подозреваемых в подготовке государственного переворота и покушения на президента.

В островном государства Гаити правоохранители задержали более 20 человек по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на президента. Об этом накануне сообщило BBC.

«23 человека, в том числе судья верховного суда и высокопоставленный офицер полиции, арестованы в воскресенье по обвинению в подготовке государственного переворота и покушения на президента Республики Гаити Жовенеля Моиза», – говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Моиз поблагодарил службы безопасности, заявив, что целью заговорщиков была его жизнь.

Оппозиция считает, что полномочия Моиза истекают 7 февраля. Однако сам президент настаивает, что по конституции он может находиться на посту еще год.

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Тэги: переворот на Гаити

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