Военнослужащий из Харькова обнаружен мертвым в Запорожье
Тело 24-летнего военного нашли у общежития. Для выяснения причины смерти тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Открыто уголовное производство.
В центре Запорожья было обнаружено тело 24-летнего военнослужащего, проходившего срочную службу в Харькове. На теле признаков насильственной смерти не найдено, пишет Укринформ со ссылкой на пресс-офицера ГУНП в Запорожской области Елену Лебединскую.
Военнослужащего, по словам пресс-офицера, обнаружили в субботу, 6 февраля. Мужчина был зарегистрирован в Харькове, где проходил срочную службу в в/ч-А1978, он пожарный.
Признаков насильственной смерти на теле полиция не обнаружила. После проведения судебно-медицинской экспертизы станет известна причина смерти.
По данному факту возбуждено уголовное производство.
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