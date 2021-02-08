В Черкасской области полицейских отстранили из-за заявления о пытках
Накануне мужчину доставляли в отдел полиции, чтобы проверить его причастность к краже и мошенничеству.
В Черкасской области сотрудников Городищенского отдела полиции №2 отстранили от исполнения служебных обязанностей по подозрению в пытках. Об этом накануне сообщило региональное управление Нацполиции.
Инцидент произошел в Городище. В местную больницу с телесными повреждениями обратился 28-летний мужчина и сообщил об избиении, к которому, по его словам, якобы причастны сотрудники полиции.
«Предварительно установлено, что мужчину доставляли в отдел полиции, чтобы проверить его причастность к краже и мошенничеству. Впоследствии он заявил, что его избили сотрудники полиции», – говорится в сообщении.
Следователи ГБР внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по статье о пытках (ч.2 ст.127 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Начато служебное расследование. Руководство отдела и полицейских, которых подозревают в избиении, отстранили от исполнения служебных обязанностей.
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