Константин Магалецкий и коррупция в Госпотребслужбе Украины

Глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая заявляла, что ее служба – это «социализм с коррупционным лицом» и она намерена с этим бороться.

Глава Госпотребслужбы Владислава Магалецкая заявляла, что ее служба – это «социализм с коррупционным лицом» и она намерена с этим бороться.

На сайтах издания «ГолосUA», «Delo.UA» и других и уже освещались её методы борьбы, а именно, назначить своих людей и возглавить создаваемые коррупционные схемы.

Вот один из новых фактов, когда о коррупционной и, соответственно, незаконной схеме договаривается надежное родное лицо – её супруг Константин Магалецкий с вице-президентом агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП), Андреем Булахом, который до конца 2019 года был управляющим партнером компании Deloitte. Для того, чтобы понять, что связывает семью Магалецких и Булаха, добавим немного хронологии. В 2014 году, когда у агрохолдинга «Мрия» возникли серьезные проблемы с кредиторами, в рамках работ по разработке и реализации программы реструктуризации задолженности группы «Мрия» менеджментом были привлечены независимые внешние консультанты — компании Deloitte. Об этом 15 октября 2014 пишет сайт Latifundist. В тоже время Владислава Магалецкая являлась заместителем генерального директора в “Мрия Агрохолдинг”.

Также компания Deloitte проводила аудит американской компании «HORIZON CAPITAL». Об этом сообщает специализированный ресурс MC Today.

скриншот /mc.today

В свою очередь, Константин Магалецкий является партнером «HORIZON CAPITAL», совладельцем которой является экс-министр финансов Украины Наталья Яресько.

Константин Магалецкий, фото: horizoncapital.com.ua

«HORIZON CAPITAL» со своим инвестиционным фондом «Emerging Europe Growth Fund III» 200 млн. $, полученных от ЕБРР, FMO, IFC, PROPAARCO, PEG, IFU, намерена инвестировать в Украину в высокоприбыльные отрасли аграрного сектора, промышленности.

И в этом проекте значительную роль играет Константин Магалецкий, Министр сельского хозяйства (Лещенко) и Министр экономики (Петрашко), которые не могут поделить между собой Госпотребслужбу, которую и возглавляет жена Константина Магалецкого. И, через которую возможно легче контролировать прохождение инвестиционных денег в агросектор, продукция которого экспортируется и часть денег оседает за границей заинтересованным лицам.

Но наряду с этим очень важно, как еще обмануть государство и не заплатить необходимые налоги в бюджет, и получить дополнительную прибыль.

Вот одну из таких схем по данным нашего источника, интегрированного в процесс, и обсуждал Константин Магалецкий с уже вице-президентом агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП) Булахом Андреем. Как мы писали выше, Владислава Магалецкая и Константин Магалецкий давно знакомы с Булахом. Отсюда и такая высокая степень доверия в сложившемся коллективе.

Суть схемы в незаконном оформлении документов на экспорт курятины, мясопродуктов.

При этом надо отметить, что не всех и не все условия экспорта устраивают, судя по письму председателя Совета директоров Ассоциации «Союз птахівників України» от 03.01.2021 г. в адрес Магалецкой, но об этом мы расскажем позже подробно и в деталях.

Просим считать компетентные правоохранительные органы это официальным заявлением для проверки совершения возможного преступления со стороны указанных лиц.

Мы также направим официальное обращение инвесторам, которые доверили Магалецкому К. управлять 200 млн. $, и в правоохранительные органы стран инвесторов с информацией об участии его в коррупционных схемах в Украине, возможном отмывании денег через структуры в агросекторе Украины.

Что же касается коррупционных кадров с «новым лицом» от покровителя Магалецкой и друга семьи, бывшего работника Генеральной прокуратуры и прокуратуры Луганской области Горан Вадима Аркадьевича, то его назначенцы сразу взялись за сбор дани с предпринимателей, чтобы оправдать высокое доверие деньгами и обеспечить самих себя.

К примеру, исполняющий обязанности начальника Главного управления Госпотребслужбы в Одесской области Стратович Ярослав Михайлович сразу же поставил задачу по сбору денег по линии СЭС, ветеринарии. Ведь на зарплату в 9 тыс. грн. с учетом аренды жилья min за 7 тыс. грн. за 1 комнатную квартиру в Одессе не проживешь. Надо собирать как можно быстрее и для себя, и для своих покровителей.

Результатов выполнения поставленной Стратовичем задачи не пришлось долго ждать. Цитируем пресс-центр СБУ: «СБУ разоблачила в коррупции главного специалиста одного из структурных подразделений Держпродспоживслужбы в Одесской области. Спецслужба установила, что чиновник отдела безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины областного управления Держпродспоживслужбы систематически требовал неправомерную выгоду у коммерсантов. За взятки чиновник гарантировал им возможность избежать административной ответственности за выявленные в ходе проверок правонарушения.»

По нашим данным задержание произошло 05.02.2021 г. Задержан прямой подчиненный Стратовича – главный специалист ветеринарной медицины города Одессы Каташинский А.И., задержан на взятке.

О «новых лицах» Магалецкой, реформах и деятельности её замов, о её покровителях читайте в следующих публикациях.