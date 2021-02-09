Преемник Меркель призвал поддержать евроинтеграцию Украины

Сейчас вопрос о перспективах европейской интеграции Украины не стоит на повестке дня, но Германия заинтересована в ее стабильности.

Новый глава Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятный преемник канцлера Германии Ангелы Меркель Армин Лашет считает, что Германия должна поддержать Украину на ее пути к европейской интеграции.

Об этом он заявил в интервью изданию Internationale Politik.

Он отметил, что сейчас вопрос о перспективах европейской интеграции Украины не стоит на повестке дня, но Германия заинтересована в ее стабильности.

«Этот вопрос сейчас не поднимается. Но у нас есть большой интерес в стабильности, суверенитете и модернизации Украины, и мы должны поддержать Украину на ее сложном пути и открыть ей европейскую перспективу», – сказал Лашет.

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