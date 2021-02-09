Латвия запретила российский телеканал за «язык ненависти»

Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) Латвии решил на год запретить трансляцию телеканала РТР на территории страны.

«Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать», – подчеркнул глава правления NEPLP Ивар Аболиньш.

Летом прошлого года NEPLP констатировал разжигание ненависти в передаче «60 минут» на этом телеканале. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко – террористом. Во время дискуссии ведущая Ольга Скабеева предложила ввести на территорию Украины российские войска.

Латвия не впервые ограничивает ретрансляцию РТР. Так, в январе 2019 года этот телеканал запретили на три месяца.

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