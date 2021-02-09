Месси установил очередной рекорд

«Барселона» не отдала «Реалу» вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, получив в рамках 22-го тура волевую победу в Севилье над «Бетисом» – 3:2.

Очередной гол записал на свой счет капитан «блаугранас» Лионель Месси, который в этом матче вышел на 57-й минуте на замену.

Аргентинец стал автором гола через 136 секунд после выхода на поле. Это самый быстрый гол форварда в Ла Лиге после выхода на замену.

Всего после выхода со скамейки запасных Месси забил 27 голов за карьеру.

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