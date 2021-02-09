НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Спорт
05:28 09 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Месси установил очередной рекорд

«Барселона» не отдала «Реалу» вторую строчку в турнирной таблице Ла Лиги, получив в рамках 22-го тура волевую победу в Севилье над «Бетисом» – 3:2.

Очередной гол записал на свой счет капитан «блаугранас» Лионель Месси, который в этом матче вышел на 57-й минуте на замену.

Аргентинец стал автором гола через 136 секунд после выхода на поле. Это самый быстрый гол форварда в Ла Лиге после выхода на замену.

Всего после выхода со скамейки запасных Месси забил 27 голов за карьеру.

Источник:
Тэги: футбол, рекорд, Лионель Месси

Новости по теме

Месси побил рекорд Пеле, установленный почти полвека назад

Капитан футбольной «Барселоны» Лионель Месси побил продержавшийся 46 лет рекорд по количеству забитых мячей за одну профессиональную команду.

Месси снова бьет рекорды

Дубль в матче 24-го тура против «Райо Вальекано» позволил форварду каталонской «Барселоны» Лионелю Месси установил рекорд чемпионата по количеству забитых голов в составе одного клуба.

Месси установил сразу два новых рекорда

Нападающий «Барселоны» отличился во время матча 29 тура испанского первенства против «Сельты». Это был единственный клуб высшей лиги, которому форвард в текущем сезоне еще не забивал…

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Украинцев ждет очередное подорожание автогаза и бензина

11:16  Украина

В Украине из-за непогоды обесточены более 270 населенных пунктов

10:14  0

Старейшая жительница Европы вылечилась от COVID-19

09:10  Мир

Составлен топ-10 лучших футболистов десятилетия

07:03  Мир

В США начали расследование против Трампа за попытку отменить итоги выборов

06:57  Мир

Месси установил очередной рекорд

05:28  Мир

Латвия запретила российский телеканал за «язык ненависти»

04:43  Мир

Германия, Польша и Швеция высылают российских дипломатов

03:17  Мир

У России отобрали ЧМ-2022 по борьбе

02:34  Мир

Преемник Меркель призвал поддержать вступление Украины в ЕС

01:42  Украина

ПЦУ поддерживает вакцинацию против коронавируса

00:29  Украина

Константин Магалецкий и коррупция в Госпотребслужбе Украины

18:36  Украина

Жену Медведчука внесли в базу данных «Миротворца»

17:30  Украина

В Черкасской области полицейских отстранили из-за заявления о пытках

16:30  Украина

Украина подписала договор на новый мост в Кременчуге за 11 млрд

15:30  Украина

Военнослужащий из Харькова обнаружен мертвым в Запорожье

14:40  Украина

На Гаити провалилась попытка госпереворота

14:28  Мир

Новости | Слоты