В США начали расследование против Трампа за попытку отменить итоги выборов

Секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер начал расследование в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.

«Офис секретаря штата расследует полученные им жалоб… Любые дальнейшие правовые действия останутся за генпрокурором», — сказал пресс-секретарь Уолтер Джонс.

Расследование началось из-за звонка Трампа Раффенспергеру в начале января. Тогда экс-президент оказывал давление на госсекретаря, чтобы тот отменил результаты выборов в штате.

Газета The Washington Post опубликовала запись разговора Трампа и государственного секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера от 2 января, во время которого тогдашний президент США требовал пересчитать голоса в его пользу и угрожал госсекретарю уголовными последствиями.

«Я просто хочу найти 11 780 голосов, потому что мы выиграли», — цитировало Трампа издание.

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