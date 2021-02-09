В США начали расследование против Трампа за попытку отменить итоги выборов
Секретарь штата Джорджия Брэд Раффенспергер начал расследование в отношении бывшего президента США Дональда Трампа.
«Офис секретаря штата расследует полученные им жалоб… Любые дальнейшие правовые действия останутся за генпрокурором», — сказал пресс-секретарь Уолтер Джонс.
Расследование началось из-за звонка Трампа Раффенспергеру в начале января. Тогда экс-президент оказывал давление на госсекретаря, чтобы тот отменил результаты выборов в штате.
Газета The Washington Post опубликовала запись разговора Трампа и государственного секретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера от 2 января, во время которого тогдашний президент США требовал пересчитать голоса в его пользу и угрожал госсекретарю уголовными последствиями.
«Я просто хочу найти 11 780 голосов, потому что мы выиграли», — цитировало Трампа издание.
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