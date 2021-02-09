Составлен топ-10 лучших футболистов десятилетия
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) составила рейтинг лучших футболистов в мире за последние 10 лет.
На первом месте в списке находится нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, который за отчетную декаду выиграл четыре «Золотых мяча», шесть чемпионских титулов Примеры, пять Кубков Испании, четыре Суперкубка Испании и две Лиги чемпионов.
Вторую строчку занимает форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Тройку лучших замкнул бывший одноклубник Месси по «Барселоне» испанец Андрес Иньеста, котрый сейчас выступает за японский клуб «Виссел Кобе».
В десятке также нашлось место Неймару («ПСЖ», Бразилия), Серхио Рамосу («Реал», Испания), Мануэлю Нойеру (Германия), Роберт Левандовскому (оба – «Бавария», Польша), Джанлуиджи Буффону («Ювентус», Италия), Златану Ибрагимовичу («Милан», Швеция) и Луке Модричу («Реал», Хорватия).
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