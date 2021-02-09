Тарифы на тепло и горячую воду пока останутся прежними

Это позиция власти, для которой благосостояние украинцев – в приоритете, отметил премьер.

Тарифы в Украины в этом отопительном сезоне расти не будут. Соответствующий Меморандум по урегулированию проблемных вопросов в поставках тепла и горячей воды был подписан Кабмином, мэрами украинских городов, представителями Нафтогаз и НКРЭКП, сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Это обеспечит устойчивое прохождение этого отопительного сезона и подготовку к следующему», – подчеркивается в ОП.

Согласно подписанному документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 годов жители Украины будут получать отопление бесперебойно. При этом стоимость услуги поставки тепловой энергии и горячей воды в многоквартирные дома в течение нынешнего отопительного сезона не изменится.

Меморандум также предусматривает, что теплоснабжающие предприятия гарантированно получат газ для производства тепла и снабжения его в дома граждан в течение всего отопительного периода. Для этих предприятий предусмотрены отсрочка оплаты за природный газ и компенсация разницы между рыночной ценой природного газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло.

Правительство гарантирует, что финансирование компенсаций для предприятий теплоснабжения не ляжет на органы местного самоуправления.

От городских голов Меморандум подписали мэр Житомира Сергей Сухомлин, глава Киева Виталий Кличко, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Бучи Анатолий Федорук. По видеосвязи в мероприятии приняли участие мэр Днепра Борис Филатов, глава Львова Андрей Садовый и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

В своем Telegram-канале премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также сообщил, что тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышаться не будут.

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