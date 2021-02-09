В США семья судится с мобильным приложением из-за самоубийства сына

20-летний Алекс Кэрнс покончил жизнь самоубийством, поскольку по ошибке считал, что задолжал компании для трейдинга Robinhood 730 тысяч долларов.

11 июня 2020 года студент Алекс Кэрнс понял, что его учетная запись была ограничена Robinhood из-за того, что на его счету оказался отрицательный баланс.

На следующее утро он получил автоматическое электронное письмо с просьбой принять немедленные меры и выплатить более $170 тыс. в течение нескольких дней.

Семья говорит, что 20-летний мужчина несколько раз писал в службу поддержки клиентов по электронной почте, прося помощи в понимании цифр на его торговом счете, но получал только ответные сообщения акций.

Родители парня подали в суд на приложение Robinhood в связи со смертью сына. Они утверждают, что их сын не смог получить помощь со стороны службы поддержки до своей смерти.

Семья не знала, что приложение также разрешило ему покупать и продавать опционы — рискованный финансовый инструмент — несмотря на отсутствие финансового опыта.

Родители парня говорят, что в электронном письме от Robinhood, полученном на следующий день после его смерти, разъяснялось, что торговые ограничения были сняты и сделка разрешена.

В иске, поданном в суд штата Калифорния, говорилось, что убытки были покрыты другими вариантами в его аккаунте, и обвиняется “вводящие в заблуждение сообщения” Robinhood, приводящие к панике и замешательству.

Robinhood Markets, Inc. – американская компания, предоставляющая финансовые услуги, со штаб-квартирой в Менло-Парке, Калифорния, известная тем, что предлагает торговать акциями и биржевыми фондами без комиссии через мобильное приложение, представленное в марте 2015 года.

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