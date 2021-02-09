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14:40 09 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Хакеры из Северной Кореи украли больше 300 миллионов долларов для оплаты ядерного оружия

Лидера КНДР Ким Чен Ына обвиняют в «операциях против финансовых учреждений и виртуальных обменных пунктов» для поддержания на плаву экономики страны.

Хакеры из Северной Кореи за 2020 год украли 316,4 миллиона долларов, этими деньгами профинансировали программы по развитию ядерного и баллистического оружия, сообщает CNN со ссылкой на закрытый доклад ООН, фрагменты которого предоставил телеканалу один из дипломатов.

В документе лидера КНДР Ким Чен Ына обвиняют в «операциях против финансовых учреждений и виртуальных обменных пунктов» для поддержания на плаву экономики страны. При этом страна обслуживала ядерные и баллистические объекты, «продолжая искать ресурсы и технологии для этих программ за границей». Отчет был подготовлен по поручению группы экспертов ООН по Северной Корее — органа, призванного следить за соблюдением и эффективностью санкций, наложенных на КНДР. Он состоит из сведений, полученных от стран-членов ООН, спецслужб, средств массовой информации и тех, кто бежит из страны, а не от самой Северной Кореи.

Миссия Северной Кореи в ООН не ответила на запрос CNN, но утверждения в отчете соответствуют планам, о которых недавно рассказывал Ким Чен Ын, отмечает издание. В частности, месяц назад он говорил о работе над новым современным ядерным оружием и боеголовками, способными проникать в системы противоракетной обороны. Такие отчеты обычно выпускают каждые полгода — один ранней осенью, другой ранней весной. Когда будет опубликован этот доклад, пока неясно. Предыдущие утечки документов из ООН привели к противодействию со стороны Китая и России и задержкам публикаций документов.

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Тэги: Хакеры из Северной Кореи, Ким Чен Ына

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