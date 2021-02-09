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15:23 09 Февраля 2021 0 Комментарии
«Началось, бл**ь» – в сети супермаркетов NOVUS отказались обслуживать покупателей на украинском языке
Анна Сокил на своей фейсбук-странице опубликовала пост, в котором рассказала, что в одном из магазинов сети супермаркетов NOVUS кассир отказался переходить на украинский язык.
«Началось, бл**ь» – в сети супермаркетов NOVUS отказались обслуживать покупателей на украинском языке
Анна Сокил на своей фейсбук-странице опубликовала пост, в котором рассказала, что в одном из магазинов сети супермаркетов NOVUS кассир отказался переходить на украинский язык. Вместо этого использовал нецензурную лексику.
Данный пост возмутил многих пользователей сети. Люди в комментариях обсуждают то, что это уже не просто языковой вопрос, но и проявление неуважения к потребителю. В то же время, сеть супермаркетов NOVUS отказалась комментировать данный инцидент.
Благодаря журналистскому расследованию «Настоящего Времени» стало известно о том, что сеть супермаркетов Novus до сих пор продолжает работу в Крыму, несмотря на санкции Евросоюза. Среди владельцев сети ― литовский бизнесмен Раймондас Туменас, а также компания StolitsaGrouр известного рейдера Влады Молчановой.
Напомним, в декабре прошлого года стало известно о том, что владелица StolitsaGrouр Влада Молчанова пытается захватить самый крупный оптовый рынок страны «Столичный» с помощью рейдерской схемы. Делом занимаются правоохранители.
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