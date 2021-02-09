Во Франции изобрели тест на коронавирус, который можно сделать с помощью смартфона

В его основе похожее не флешку устройство, которое подключается в разъем.

Ученые из Университета Лилля разработали домашний тест на коронавирус, который можно провести самостоятельно с помощью смартфона. В его основе похожее не флешку устройство, которое подключается в разъем. В него вставляется одноразовая тестовая полоска, куда нужно капнуть жидкость, взятую мазком из носа. Об этом пишет ТАСС.

Через десять минут результат теста появится на экране. Устройство выявляет коронавирус в 90% случаев. «Коронавирус окружен спайк-протеинами, на которые и реагирует датчик, так как их появление меняет силу электрического сигнала на его электродах», — объяснила разработчик Сабин Сзюнеритс.

В дальнейшем ученые планирует создать аналогичный тест на основе слюны — его будет легче проводить, так как безопасно и грамотно взять мазок со слизистой полости носа может не каждый.

Тест прошел клинические испытания, он будет готов к промышленному производству уже в марте. Сейчас разработчики ищут спонсоров, которые помогут вывести устройство на массовый рынок.

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