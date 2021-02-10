Сенат США начал рассмотрение дела об импичменте Трампа

Юристы Трампа настаивают на неконституционности рассмотрения этого дела, так как срок полномочий президента истек.

В Сенате США состоялось первое принципиальное голосования в рамках процесса импичмента Дональда Трампа. Сенаторы большинством голосов согласились с аргументами демократов о том, что импичмент президента, который уже не выполняет свои обязанности и является частным лицом, разрешен Конституцией США.

Адвокаты Трампа настаивали, что Сенат не может проводить судебное разбирательство.

После нескольких дебатов этот вопрос был вынесен на голосование. Для продолжения процесса нужно было простое большинство голосов. Конституционность импичмента поддержали 56 сенаторов, в том числе шестеро республиканцев. Еще 44 сенатора-республиканца с этим не согласились.

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