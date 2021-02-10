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00:46 10 Февраля 2021 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Серена Уильямс играет на Australian Open в экстравагантном наряде

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс (№11 WTA) в своем дебютном матче на Australian Open-2021 добилась комфортной победы над немкой Лаурой Зигемунд – 6:1, 6:1.

22-кратная победительница турниров «Большого Шлема» в одиночном разряде раз удивила поклонников своим необычным нарядом. 39-летняя американка вышла на корт в трехцветном комбинезоне с одной штаниной.

После матча Серена объяснила, что так почтила память темнокожей американской легкоатлетки Флоренс Гриффит-Джойнер.

«Она меня вдохновила. Она была замечательной спортсменкой моего детства. И ее стиль постоянно менялся, она прекрасно одевалась», – заявила Серена.

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Тэги: Серена Уильямс, теннис

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