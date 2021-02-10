Украина проведет совместные с НАТО военные учения
Вомандно-штабных учения «Нерушимая стойкость» пройдут в этом году в Одессе. Предыдущие учения Украины и НАТО в Черном море прошли в июле 2020 года.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах провести на территории страны совместные с НАТО командно-штабные учения в 2021 году «Нерушимая стойкость». Об этом он заявил во вторник, 9 февраля, на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.
«Сегодня мы обсуждали перспективы углубления практического сотрудничества с альянсом и подготовку командно-штабных учений «Нерушимая стойкость» в Одессе в 2021 году», – сказал глава украинского правительства.
Предыдущие совместные военные учения Украины и НАТО в Черном море прошли в июле 2020 года. Помимо Украины и США участие в них приняли военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции. Они продлились семь дней.
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