НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
03:58 10 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина проведет совместные с НАТО военные учения

Вомандно-штабных учения «Нерушимая стойкость» пройдут в этом году в Одессе. Предыдущие учения Украины и НАТО в Черном море прошли в июле 2020 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о планах провести на территории страны совместные с НАТО командно-штабные учения в 2021 году «Нерушимая стойкость». Об этом он заявил во вторник, 9 февраля, на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

«Сегодня мы обсуждали перспективы углубления практического сотрудничества с альянсом и подготовку командно-штабных учений «Нерушимая стойкость» в Одессе в 2021 году», – сказал глава украинского правительства.

Предыдущие совместные военные учения Украины и НАТО в Черном море прошли в июле 2020 года. Помимо Украины и США участие в них приняли военные Болгарии, Грузии, Норвегии, Франции, Румынии, Испании и Турции. Они продлились семь дней.

Источник:
Тэги: НАТО, военные учения

Новости по теме

В Николаевской области стартовали украинско-британские военные учения

В ходе учений выполняются задачи по стандартам и процедурам НАТО для повышения совместимости подразделений ВСУ и НАТО.

Беларусь готова к совместным учениям с НАТО

Начальник Генштаба Беларуси Олег Белоконев заявил, что Минск ведет переговоры с Североатлантическим альянсом о военных учениях.

В Балтийском море начались учения НАТО

В Балтийском море начались ежегодные военно-морские учения НАТО Northern Coasts («Северные берега»). В них принимают участие более 40 боевых кораблей из 18 стран.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты