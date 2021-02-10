Глава ПЦУ Епифаний призвал усилить санкции против России

Митрополит Киевский и всея Украины ПЦУ Епифаний 9 февраля встретился с послом Франции в Украине Этьеном де Понсен.

Митрополит проинформировал посла о развитии Православной церкви Украины.

Также во время общения состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов. Речь шла о необъявленной российско-украинской войне и положение приходов ПЦУ в оккупированном Крыму и в не подконтрольных Украине районах Донбасса.

Предстоятель подчеркнул необходимость продолжения и усиления санкций против страны-агрессора.

Кроме того, стороны обсудили возможное сотрудничество в гуманитарной сфере, благотворительной деятельности и противодействие домашнему насилию.

В завершение беседы предстоятель поблагодарил гостей за визит и поддержку нашего государства.

«Мы благодарны Франции за неизменную поддержку территориальной целостности Украины. Убежден, что благодаря помощи таких друзей мы в конце концов достигнем полноценного вступления в европейское сообщество», – сказал митрополит Епифаний.

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