Власти Чили купят российскую вакцину от коронавируса

Препарат доставят после того, как его одобрит местный регулятор, сообщает ADN со ссылкой на главу Минздрава Чили Энрике Париса.

Власти Чили объявили о договоре с Россией на поставку в страну COVID-вакцины Спутник V.

«Мы пришли к договоренности о получении в будущем доз вакцины Спутник V», – заявил глава Минздрава Чили Энрике Парис.

Парис добавил, что импортировать российскую вакцину от коронавируса будут после того, как Институт общественного здоровья страны получит и проанализирует документы, подтверждающие безопасность и эффективность препарата.

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