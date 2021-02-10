В Австралии коала спровоцировала масштабное ДТП
На автодороге у города Аделаида на юге Австралии коала вышла на автомобильное шоссе. Водитель, увидев животное, предпринял экстренное торможение.
Водители ехавших сзади авто не смогли избежать столкновения, пишет The Guardian.
Из-за виновницы ДТП пострадало шесть автомобилей. Никто из людей не пострадал. Из-за аварии на трассе образовалась автомобильная пробка.
Животное поймали и отвезли в центр помощи коалам в Аделаиде. Позже специалисты, осмотрев коалу, выпустили ее в лес.
Новости по теме
Компания выступает против законопроекта, который заставит поисковики платить СМИ за публикацию ссылок на их материалы в поисковой выдаче.
Гимн Австралии последний раз менялся в 1984 году, когда вместо текста «Боже, храни Королеву!» появился нынешний – «Развивайся, прекрасная Австралия».
Впервые австралийский суд постановил, что работники имеют законное право ходить в туалет. А топ-менеджер, запрещавший это делать, теперь будет платить компенсацию.