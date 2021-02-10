НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
08:55 10 Февраля 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Австралии коала спровоцировала масштабное ДТП

На автодороге у города Аделаида на юге Австралии коала вышла на автомобильное шоссе. Водитель, увидев животное, предпринял экстренное торможение.

Водители ехавших сзади авто не смогли избежать столкновения, пишет The Guardian.

Из-за виновницы ДТП пострадало шесть автомобилей. Никто из людей не пострадал. Из-за аварии на трассе образовалась автомобильная пробка.

Животное поймали и отвезли в центр помощи коалам в Аделаиде. Позже специалисты, осмотрев коалу, выпустили ее в лес.

Источник:
Тэги: Австралия, коала

Новости по теме

Google пригрозил отключить сервис поиска в Австралии

Компания выступает против законопроекта, который заставит поисковики платить СМИ за публикацию ссылок на их материалы в поисковой выдаче.

В Австралии перепишут гимн, чтобы не обижать аборигенов

Гимн Австралии последний раз менялся в 1984 году, когда вместо текста «Боже, храни Королеву!» появился нынешний – «Развивайся, прекрасная Австралия».

Работникам Австралии разрешили в рабочее время ходить в туалет и пить воду

Впервые австралийский суд постановил, что работники имеют законное право ходить в туалет. А топ-менеджер, запрещавший это делать, теперь будет платить компенсацию.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты