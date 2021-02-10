В Австралии коала спровоцировала масштабное ДТП

На автодороге у города Аделаида на юге Австралии коала вышла на автомобильное шоссе. Водитель, увидев животное, предпринял экстренное торможение.

Водители ехавших сзади авто не смогли избежать столкновения, пишет The Guardian.

Из-за виновницы ДТП пострадало шесть автомобилей. Никто из людей не пострадал. Из-за аварии на трассе образовалась автомобильная пробка.

Животное поймали и отвезли в центр помощи коалам в Аделаиде. Позже специалисты, осмотрев коалу, выпустили ее в лес.

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